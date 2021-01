Dai domiciliari con braccialetto elettronico all'arresto per evasione

Volanti della polizia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania nei confronti di Ruiz Ruiz Andres Felipe, colombiano classe 1992, a seguito di richiesta di aggravamento. L’uomo, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed era stato già condannato in primo grado alla pena di anni 9 di reclusione poiché ritenuto responsabile di vari reati tra cui concorso in rapina, concorso in detenzione di arma da taglio e concorso in tentato omicidio aggravato, era evaso dalla sua abitazione in data 6 gennaio ed era stato arrestato dalle volanti. La richiesta di aggravamento della pena è stata accolta dall’Autorità giudiziaria che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, ritenuta inidonea a soddisfare le esigenze cautelari, con quella più afflittiva della custodia in carcere.