Dalle ore 14 saranno nuovamente operativi gli hub vaccinali di Catania, Acireale, Sant'Agata Li Battiati, Misterbianco, Caltagirone e Bronte. Riprenderà anche il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. La decisione è stata presa questa mattina dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e del direttore sanitario, Antonino Rapisarda. E sempre stamane, assieme al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il commissario ha deciso di attivare per domani, dalle 10 alle 19, un punto vaccinale mobile in piazza Università. Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione.