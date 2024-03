Cittadino irregolare danneggia cartelli stradali in piazza Turi Ferro: denunciato

I poliziotti della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in piazza Turi Ferro a seguito della segnalazione, pervenuta alla sala operativa della Questura, relativa alla presenza di un cittadino straniero intento a danneggiare, a mani nude, la cartellonistica stradale.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti ad individuare e bloccarlo. Identificato è risultato essere di cittadinanza marocchina, irregolare sul territorio nazionale ma che allo stato, per motivi giudiziari, non può essere espulso. Contestualmente i poliziotti hanno richiesto l’intervento degli operatori dell’Amts per il ripristino della cartellonistica danneggiata. Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici della Questura e lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di danneggiamento aggravato.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale