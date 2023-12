Gli negano l'ingresso in discoteca, 36enne si schianta con la sua auto contro il portone del locale

La scorsa notte, il titolare di una nota discoteca di questo centro ha segnalato alla sala operativa della questura un soggetto violento che, ha deliberatamente danneggiato la porta d’ingresso del locale schiantandosi contro con l'auto. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati sul posto in cui è stata individuata la vettura, visibilmente danneggiata e ancora con il motore acceso. Al suo interno c'era un uomo che, inserita la retromarcia verosimilmente con l’intenzione di allontanarsi, è stato subito fermato e identificato per un 36enne catanese, con precedenti per ricettazione. Dalle prime informazioni, gli agenti hanno appreso che l’autore del folle gesto fatto avrebbe avuto, in precedenza, un diverbio con un addetto alla sicurezza, che gli avrebbe negato l’accesso al locale. Dunque, in preda alla rabbia, sarebbe salito a bordo dell’auto per poi schiantarsi a velocità sostenuta contro la porta d’ingresso della discoteca, danneggiandola. Si è appreso, inoltre, che lo scriteriato automobilista, poco prima dell’arrivo degli agenti, senza nessun apparente motivo, aveva minacciato e successivamente percosso uno dei titolari del locale che, ha rifiutato l’intervento del personale sanitario. L'esagitato si trovava in evidente stato d’agitazione e di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di alcool. Attraverso l’intervento di una pattuglia della polizia stradale è stato sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico risultando positivo. Come previsto dal codice della strada, gli è stata contestata la per guida in stato di ebrezza con il conseguente ritiro della patente di guida.