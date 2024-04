Inciviltà

Lungomare, danneggiati e rimossi alcuni attrezzi delle nuove aree fitness

I lavori di riqualificazione di piazza Nettuno sono stati consegnati lo scorso 16 dicembre. Ma, a distanza di pochi mesi, sono già avvenuti i primi danneggiamenti alle strutture dell'area fitness. Anche in piazza Europa sono state divelte alcune attrezzature, in parte riparate in parte rimosse