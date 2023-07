Litiga con il titolare di un wine bar e danneggia la sua Fiat 600, denunciato un 24enne

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo di 24 anni per aver danneggiato un’auto regolarmente parcheggiata in strada. Dopo aver ricevuto denuncia da parte della vittima, il presunto colpevole è stato individuato grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Nella notte tra l’1 e il 2 luglio scorsi, dopo aver litigato per futili motivi con uno dei responsabili di un noto wine bar ubicato nel centro di Adrano, il soggetto in questione si è vendicato per il presunto torto subito, danneggiando una Fiat 600. Ha rotto entrambi gli specchietti retrovisori e lo sportellino del serbatoio del carburante. Il 24enne ha ricevuto una denuncia per danneggiamento aggravato, reato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.