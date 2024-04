Sradicano una telecamera di sorveglianza da un'abitazione: tre denunciati

Nella serata di ieri, un intervento delle volanti ha portato alla scoperta di un caso di danneggiamento in via Curia. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione riguardanti individui sospetti nelle vicinanze di un'abitazione. Una volta giunti sul luogo, hanno individuato e controllato tre persone che erano state segnalate poco prima per aver danneggiato delle telecamere di sorveglianza di fronte a una casa.

I tre identificati sono risultati essere un uomo di 45 anni, suo figlio di 20 anni e un loro amico coetaneo di quest'ultimo. Dopo gli accertamenti degli agenti sono stati denunciati per il reato di danneggiamento in concorso. La vittima, proprietaria della casa interessata, ha riconosciuto i tre come gli autori del danneggiamento grazie al sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione. Ha quindi presentato querela nei loro confronti. Secondo quanto riferito dalla questura, l'azione dei tre uomini sarebbe nata da degli screzi avuti in passato proprio con la proprietaria.

Durante la perquisizione delle loro auto, sono stati trovati un tirapugni e una mazza da baseball. Il 45enne ha ammesso immediatamente di essere il proprietario degli oggetti, pertanto è stato anche denunciato per il possesso di oggetti atti ad offendere.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale