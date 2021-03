Maltempo, Confagricoltura invitia i produttori a segnalare i danni

“E’ necessario segnalare i danni subiti affinché possiamo farci immediatamente portavoce dell'esigenza di ristori immediati. Il settore è già in difficoltà a causa della chiusura prolungata del settore Horeca e del calo dei consumi dovuto anche ad un inverno mite". Il presidente di Confagricoltura Catania Giovanni Selvaggi, a seguito dell’ondata di maltempo, che ha colpito l’area etnea ha lanciato un appello alle aziende e ai produttori affinché segnalino i danni subito. La finestra invernale di questi giorni poteva portare un'impennata dei consumi ma, purtroppo, puntuali sono arrivati anche i danni da grandine.

"Ci auguriamo - continua - un intervento tempestivo considerato che solo dopo tre anni sono state pubblicate graduatorie alluvione 2018 con tagli fino al 95% dei risarcimenti richiesti. Ci auguriamo, inoltre, di trovare unità d'intenti dinanzi a delle richieste sacrosante per tutelare il settore: chiedere ristori e fare battaglie per la difesa dell'economia del territorio sono il fulcro della nostra attività in mezzo a questa congiuntura. Non è il momento di creare divisioni o linee di demarcazione tra chi tutela i legittimi interessi dei produttori come qualcuno, credo e spero inavvertitamente, ha fatto".