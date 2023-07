Danni maltempo, stanziati 80mila euro per il comune di Mineo

Con un emendamento a prima firma di Martina Ardizzone (M5S) al collegato alla finanziaria votato lo scorso 18 luglio dall'Ars, è stato stanziato un contributo di 80mila euro al Comune di Mineo per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023.

"Sono tantissime - dichiara Ardizzone - le segnalazioni pervenute dai territori colpiti dalle alluvioni del 9 e 10 febbraio. Mi sono immediatamente messa a disposizione delle comunità colpite, incontrando i sindaci dei comuni e Mineo ha pagato uno dei prezzi più alti per i danni subiti che hanno interessato, oltre alla frana del cimitero, anche la rete fognaria, determinando continui disagi per i cittadini che hanno, da allora, le abitazioni invase da copiose infiltrazioni d'acqua fognaria e questo determina un grave pericolo all'incolumità pubblica, oltre all'evidente problema igienico-sanitario: insomma, oltre al pregiudizio causato dalle alluvioni, che già ha messo in forte difficoltà tutti i Comuni interessati, con questo emendamento abbiamo cercato di evitare che i cittadini di Mineo subissero un ulteriore danno. La norma rappresenta una concreta risposta ai cittadini di Mineo, una dimostrazione tangibile di vicinanza del Movimento Cinque Stelle ai territori danneggiati."