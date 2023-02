Caltagirone, danni dopo il maltempo alla chiesa di San Francesco all’Immacolata: chiusa via Sant’Antonino

Danni alla Chiesa di San Francesco all’Immacolata, provocati dal maltempo dei giorni scorsi, si sono resi visibili ieri pomeriggio quando, dopo segnalazione, il sindaco Fabio Roccuzzo, nell’ambito dei sopralluoghi effettuati insieme all’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino e all’assessore alla Protezione civile Giuseppe Fiorito, ha constatato, alla presenza dei vigili del fuoco, il crollo di una parte della cornice del tamburo della cupola della chiesa e il dissesto di uno dei pinnacoli sommitali della torre campanaria, pronta a crollare sulla strada sottostante, la via Sant’Antonino. Inevitabile l’ordinanza con la quale, “per prevenire pericoli alla pubblica incolumità”, il primo cittadino ha disposto “la chiusura al transito veicolare e pedonale della via Sant’Antonino sino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza”.

Previsto a brevissimo un sopralluogo della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania. La chiesa in questione rientra tra i beni Fec (Fondo edifici di culto) di proprietà del ministero degli Interni e, in quanto tale, assegnato alla Prefettura di Catania. Proseguono, intanto, come si informa dall’Amministrazione comunale, gli interventi per la definitiva messa in sicurezza e il conseguente ritorno all’ordinaria fruizione pubblica della Villa comunale (chiusa sino a stasera) e di Villa Patti (“off limits” sino a domenica 19), dove sono caduti o sono pericolanti numerosi alberi.