Danni provocati dal maltempo a Mascali, ricognizione del sindaco Messina

Sono pesanti anche a Mascali i danni provocati dal maltempo ed in particolare per la mareggiata che ha devastato il litorale mascalese, da Sant’Anna a Fondachello. Il sindaco Luigi Messina ieri ha diramato una ordinanza con cui è stato deciso il divieto di transito – in via precauzionale - sulla via Spiaggia invasa da detriti e sabbia. Divelti anche segnali stradali e dissuasori mobili trascinati al centro della carreggiata. Stamane il sindaco Luigi Messina, accompagnato da Michele Spina, responsabile della Protezione civile comunale, ha effettuato un sopralluogo in particolare a Fondachello per verificare l’entità dei danni materiali. “Con il trascorrere del tempo - commenta il sindaco Messina - la situazione si sta aggravando ulteriormente. La preoccupazione prioritaria è per i danni al comparto balneare: abbiamo rilevato danni strutturali non indifferenti. Ciò che maggiormente risulta grave è l’erosione di lunghi tratti di spiaggia con un abbassamento del livello di circa 1 metro e mezzo e ciò comporterà dei danni permanenti. Siamo oltremodo preoccupati e per questo cercheremo di capire con la Protezione civile quali determinazioni assumere soprattutto per salvaguardare un importante e strategico comparto. Relativamente all’interdizione di via Spiaggia, sono state contattate due ditte per rimuovere detriti, pietre e massi trascinati dal mare. Seguiamo costantemente anche quanto sta accadendo nella zona alta di Mascali, ovvero nelle frazioni collinari di Puntalazzo e Montargano ricoperte da una coltre di neve che rende difficili gli spostamenti dei residenti. Già da ieri ho chiesto l’intervento degli spazzaneve della Città Metropolitana di Catania per ripristinare la viabilità”.