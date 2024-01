Il questore emette 34 misure di prevenzione a gennaio: colpiti anche i parcheggiatori abusivi

Nel mese di gennaio, il questore di Catania ha emesso trentaquatrro misure di prevenzione personali nei confronti di altrettante persone, tra cui due minorenni. Uno dei provvedimenti è stato emesso nei confronti di un 54enne pluripregiudicato che, per eludere il controllo antidroga da parte degli agenti delle volanti, è fuggito per le vie cittadine a bordo della propria auto, schiantandosi poi contro diverse vetture parcheggiate in via Lavaggi. E' stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e tratto in arresto anche perché ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ricevendo anche l'avviso orale in forma aggravata, oltre l’avvio della procedura finalizzata all’applicazione della sorveglianza speciale.

Sempre nel mese di gennaio, sono stati emessi altri 23 avvisi orali nei confronti di altrettante persone, denunciate in stato di libertà in quanto accusate di aver compiuto reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed in materia di sostanze stupefacenti. Sette provvedimenti sono stati notificati a cittadini, anche stranieri che hanno aggredito gli agenti durante i controlli.

Due avvisi sono stati emessi nei confronti di altrettanti minorenni, denunciati per ricettazione, detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosioni pericolose. La notte di Capodanno, dal balcone di casa, avevano infatti esploso diversi colpi di arma da fuoco in direzione della strada. L’attività di prevenzione ha interessato anche alcune azioni violente verificatesi all’interno di un noto locale cittadino. A quattro degli avventori, già denunciati, è stato notificato il "daspo Willy", con cui viene fatto loro divieto di accedere alle aree interessate ai fatti per la durata di due anni.

Infine, quattro parcheggiatori abusivi sono stati colpiti dal dacur"(divieto di accesso al centro urbano) con cui è stato vietato loro, di recarsi per un anno nella piazza San Placido, nella via Alcide de Gasperi, piazza Borsellino e piazza Federico di Svevia. Verranno segnalati ai fini della sospensione o revoca del reddito di cittadinanza o per il diniego del supporto per la formazione ed il lavoro o dell’assegno di inclusione. Il questore ha anche emesso quattro fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti, non residenti, ai quali è stato vietato di tornare per anni tre nei territori dei comuni Giarre e Riposto, in cui hanno commesso diversi reati contro il patrimonio e contro la famiglia.