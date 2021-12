Fumogeni ed atti violenti durante la partita Catania-Foggia, daspo per due foggiani

Due tifosi foggiani sono stati identificati dalla Digos perchè ritenuti responsabili di comportamenti violenti nel corso dell’incontro di calcio Catania-Foggia del 14 novembre scorso, svoltosi presso lo stadio Angelo Massimino. Per assistere alla gara, sono giunti in città 157 sostenitori foggiani, divisi su 3 autobus dell'Amts, appositamente predisposti e scortati fino allo stadio poichè tra le due tifoserie interessate dall’incontro c'è da sempre una storica rivalità. Nel corso della partita, sugli spalti del settore ospiti, i tifosi foggiani hanno acceso alcuni fumogeni. Uno di essi, grazie alla visione delle immagini video del sistema a circuito chiuso installato presso l'impianto sportivo ed alle identificazioni espletate prima dell’accesso allo stadio, è stato individuato come G.A., di 25 anni.

E' stato peraltro ripreso dal sistema di videosorveglianza installato ai tornelli del settore ospiti nel momento in cui ha ha avuto accesso all’interno dello stadio. Inoltre, per le condotte tenute dai foggiani durante la fase di deflusso lungo Largo Taormina, dove un gruppo di facinorosi aveva dimostrato comportamenti ostili, tentando un avvicinamento con le tifoserie catanesi, la visione delle registrazioni video effettuate da parte della polizia scientifica ha consentito di individuare uno dei soggetti responsabili, il 23enne D.M.A., ripreso anche quando tutti i sostenitori ospiti sono stati identificati con documento di identità, green pass e titolo di accesso allo stadio ed ai tornelli. Nei confronti di entrambi, il questore di Catania ha immediatamente avviato le procedure che hanno condotto all' adozione dei provvedimenti di daspo. In particolare, per D.M.A. è stata disposta questa misura per la durata di due anni, mentre per G.A. il daspo durerà un anno e sei mesi. Entrambi non potranno accedere agli stadi dove si tengono incontri calcistici di campionato di serie A, B, C e D, incluse le categorie giovanili e giovani dilettanti, coppe nazionali e internazionali o amichevoli. Saranno esclusi anche dall’accesso a partite della Nazionale Italiana. Il daspo vieta anche ai due foggiani di accedere alle vicinanze degli impianti sportivi in cui si disputano gli incontri.