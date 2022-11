Petardi durante la partita in casa del Paternò: scatta il Daspo per un tifoso di 26 anni

Lo scorso 14 novembre, il Questore di Catania ha emesso la misura di prevenzione del Daspo sportivo nei confronti di un 26enne, in quanto in occasione dell'incontro di calcio Paternò-Licata, valevole per il campionato di Serie D girone I, disputatosi presso lo stadio comunale “Falcone-Borsellino” di Paternò, è stato identificato da personale del commissariato di polizia di Adrano, in servizio di ordine pubblico, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo, nonostante fosse sottoposto ad un precedente Daspo.

Nella circostanza, il personale in servizio, a seguito di alcuni lanci di petardi, provenienti dall’esterno dello stadio ed indirizzati nel settore in cui era posizionata la tifoseria ospite, al fine di provocarne la reazione, è intervenuto lungo il perimetro esterno dello stadio al fine di identificare gli autori di detti lanci e, all’altezza del settore della tifoseria ospite, ha identificato il 26enne insieme ad un altro soggetto che invece è riuscito a sottrarsi al controllo, intento a disfarsi di un passamontagna di colore nero e di un artifizio pirotecnico denominato “Big Thunder”, questo successivamente sequestrato.

Dai controlli approfonditi è emerso che l’uomo identificato fosse tuttora sottoposto ad un Daspo della durata di cinque anni emesso dal Questore di Messina, per una precedente partita, con l’obbligo di presentazione presso il comando stazione dei carabinieri di Paternò al 10° ed al 40° di ogni tempo degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Paternò Il nuovo provvedimento applicato dal Questore di Catania è stato emesso per la durata di otto anni ed è stata applicata, per la medesima durata, anche la prescrizione aggiuntiva di presentarsi presso l’ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competente rispetto alla residenza, al 10° minuto ed al 40° minuto di ogni tempo delle partite che la squadra del Paternò disputerà in casa e fuori casa.