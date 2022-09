Bastonate e bottigliate tra tifosi prima di prendere il traghetto, emessi 24 Daspo

La Questura ha individuato i responsabili della violenta rissa tra tifosi avvenuta lo scorso dicembre agli approdi della Rada San Francesco. Protagonisti erano stati gli ultras di Acireale e Paternò che si erano incontrati a Messina poco prima di prendere il traghetto e raggiungere le rispettive destinazioni. I sostenitori, a bordo di mezzi propri, non hanno esitato ad aggredirsi gli uni con gli altri facendo uso di vari oggetti contundenti a loro disposizione, quali cinture, bottiglie, aste di bandiera e bastoni. Solo il pronto intervento della polizia ha permesso di riportare alla normalità la situazione ormai degenerata.

Per le indagini è stata fondamentale l’acquisizione e, successivamente, la visione ed analisi delle immagini registrate da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che ha consentito di ricostruire l’intera dinamica dei fatti, accertando le relative responsabilità. Una volta identificati, per i tifosi violenti è immediatamente scattata la segnalazione alla locale Autorità Giudiziaria nonché l’avvio delle procedure per l’irrogazione dei 24 provvedimenti Daspo.

Gli ultras non potranno più accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo compreso tra i tre e i cinque anni a seconda della gravità delle distinte condotte. Inoltre, alcuni di loro, considerati i precedenti specifici e la spiccata pericolosità sociale, dovranno altresì rispettare le ulteriori prescrizioni convalidate dall’Autorità giudiziaria, su proposta della Questura, ovvero presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra di appartenenza, presso gli uffici di polizia competenti per territorio.