Divisione anticrimine presente allo stadio: Daspo notificato in tempo reale ad un tifoso

Il questore di Catania, al fine di rendere più incisiva ed efficace l’attività di prevenzione in materia di reati “da stadio”, ha predisposto l'impiego di personale della divisone anticrimine specializzato nell’emissione di Daspo, contestualmente alla disputa degli incontri di calcio in modo che le condotte che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica prima, durante e dopo gli incontri di calcio, possono essere contrastate nell’immediatezza con l’emissione contestuale dei provvedimenti.

In occasione dell’incontro di calcio Catania-Monterosi, valevole per il campionato di serie C, disputatosi ieri presso lo stadio “Angelo Massimino” di Catania, a seguito dei controlli eseguiti da personale della polizia nella zona di “pre-filtraggio” è stato identificato ed individuato un giovane che nascondeva, all’interno del suo zainetto, un fumogeno.

Il giovane è stato denunciato dalla Digos per la relativa violazione ai sensi della normativa vigente ed è stato immediatamente sottoposto al Daspo che gli agenti della divisione anticrimine, presenti allo stadio, hanno redatto sul posto per la durata di un anno.

Al giovane gli è stato vietato sin da subito l’ingresso allo stadio. A decorrere da ieri, data in cui gli è stato notificato il provvedimento, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, e per la durata di un anno il giovane non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.