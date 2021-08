Covid, in Sicilia 848 nuovi positivi, +125 a Catania: dopo Ferragosto si rischia la zona gialla

Sono 848 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.759 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende al 4,5% ieri era al 5,3%. L'isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 15.197 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 578 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.100.

Zona gialla dopo Ferragosto?

Se le condizioni epidemiche rimanessero invariate, la Sicilia potrebbe raggiungere nell’arco di 10 giorni i requisiti per essere classificata come zona gialla. E' quanto indica l'analisi relativa all’andamento dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). La situazione in Sicilia indica un livello del 14% dei ricoveri nei reparti ordinari e del 7,1% nelle terapie intensive

I dati nelle province siciliane

Sul fronte ospedaliero sono adesso 498 i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 50 i ricoverati, 2 in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 177, Catania 125, Agrigento 80, Caltanissetta 117, Trapani 149, Ragusa 93, Siracusa 55, Enna 45, Messina 7.