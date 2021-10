Il Covid rallenta ancora, 402 contagi in Sicilia: Catania prima tra le province con +168 casi

Sono 402 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.385 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 3,5% ieri era 2,6. L'isola torna al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo la Lombardia con 328 contagi. Gli attuali positivi sono 13.839 con una diminuzione di 24 casi. I guariti sono 419 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.846. Sul fronte ospedaliero sono adesso 474 i ricoverati, 31 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 50, 5 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province, Catania torna al primo posto con 168 contagi, mentre ieri se ne registravano 74. Palermo segue con 39 casi, Messina 31, Siracusa 84, Ragusa 16, Trapani 29, Caltanissetta 21, Agrigento 6, Enna 8.