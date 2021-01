Nuovo aumento dei contagi Covid, a Catania +301 positivi

Sono 1047 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.319 tamponi processati: un notevole aumento, rispetto ai 734 di ieri. Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 35.591 con un aumento di 641 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1321, in piu' rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1137, 47 in piu' rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 184, 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 380. La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna 3.

Nella sola giornata di ieri, sabato 2 gennaio, in Sicilia sono stati complessivamente somministrati 4438 vaccini anti-Covid su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Dall'avvio della campagna, nell'Isola sono stati effettuati circa 7mila vaccini.