Coronavirus, in Sicilia diminuiscono ancora ricoveri e contagi: a Catania +488

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 5 dicembre 2020

In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus accertati sono stati 21.052, di questi 1.240 in Sicilia (ieri erano stati 1.365) a fronte di 10.850 tamponi. La percentuale dei positivi su tamponi fatti è quindi dell'11,4% (ieri era al 13,6%). E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

I ricoverati con sintomi a oggi sono 1.400, 31 in meno di ieri. I pazienti in Terapia intensiva sono 215, con un posto letto occupato in meno di ieri. I nuovi ingressi sono stati 12, esattamente come ieri. Il totale delle persone in ospedale è di 1.615. Sfiora il tetto dei 38mila il numero dei positivi in isolamento domiciliare: 37.925 per l'esattezza. Il totale degli attualmente positivi è quindi di 39.540 persone. Ci sono altre 34 vittime, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 1.723. La buona notizia sono i 1.016 guariti in più in 24 ore (totale 29.204).

Quanto alla suddivisione dei nuovi casi nel territorio siciliano, Catania ne conta 488; Palermo 320; Messina 89; Ragusa 54; Trapani 73; Siracusa 57; Agrigento 40; Caltanissetta 50 ed Enna 69.

Natale tra i divieti

“Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute". A dirlo è il presidente della Regione Nello Musumeci.

Il timore è che si ripeta quanto accaduto alla vigilia del lockdown di marzo, quando soprattutto le stazioni sono state prese d'assalto da cittadini intenzionati a tornare nelle regioni d'origine prima che scattassero i blocchi. Da qui lo studio di misure ad hoc.

Le riaperture

Il Comune ha reso noto che, dopo la sanificazione straordinaria, da lunedì 7 dicembre gli uffici dell'ex Mattatoio saranno regolarmente aperti.

La situazione in Italia

Sono 21.502 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono 662, in calo rispetto ai 814 di ieri. Si contano oggi 194.984 tamponi (ieri erano stati 212.742). Il tasso si positività si attesta al 10,7 %. Positivo anche il dato degli attualmente positivi che sono 754.169 rispetto ai 757.702 di ieri. I dimessi/guariti odierni sono 23.923, per un totale di 896.308 dall'inizio dell'epidemia. Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.517, 50 in meno da ieri.

