Davide Marraffino si schiera con Cateno De Luca

Davide Marraffino, già consigliere di Catania e presidente dell’associazione “La Politica Sul territorio” espressione dei territori contro un'amministrazione catanese incapace; dopo la palese dimostrazione con Manifesti dove vi era scritto “Nessun Partito oggi mi rappresenta”, ha partecipato alla conferenza stampa a Catania il 10 luglio 2022, dove ha ascoltato la visione Politica di Cateno De Luca, Dino Giarrusso e Ismaele La Vardera, anch’essi contro "tutti i partiti esistenti in Sicilia". In particolare, sul confronto su temi e problematiche come i Rifiuti, dati gli ultimi accadimenti, dove le discariche in Sicilia sono sature, soluzioni per portare non solo a un risparmio nel pagamento della Tari - invece di aumentarla - ma anche a un apporto di energia sostenibile. Molti i temi affrontati che hanno bisogno di essere concretizzati per portare Il nostro territorio Siciliano a una evoluzione invece di rimanere statico senza progredire. Davide Marraffino ha dichiarato: "La visione è pragmatica e sono propenso a partecipare alla liberazione della Sicilia: per questo ho sciolto la mia riserva, contribuirò nella Lista De Luca Sindaco di Sicilia, proprio con la mia candidatura alle Regionali di novembre, per portare avanti un progetto di disintossicazione di una terra che ha bisogno di respirare, con visioni sane e funzionali”.