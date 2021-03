Il consiglio comunale di Catania approva dodici delibere sui debiti fuori bilancio

Il consiglio comunale di Catania ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri sera tutte e dodici le delibere di debiti fuori bilancio poste all'ordine del giorno. I documenti fanno riferimento a sentenze esecutive riguardanti debiti lettera A, tutti già liquidati. “Ringrazio i consiglieri di maggioranza e di opposizione – ha detto il presidente Giuseppe Castiglione - per il grande senso di responsabilità dimostrato nel porre fine a un iter di approvazione che si protraeva da molto tempo. Ancora una volta il senato cittadino ha dato prova di efficienza e di concretezza: nella storia assembleare degli ultimi anni, possiamo dire con orgoglio che questo è il consesso civico che ha prodotto il maggior numero di documenti, alcuni di straordinaria rilevanza per la nostra comunità”. I lavori del consiglio comunale proseguiranno martedì 30 marzo, alle 11, con la conferenza dei capigruppo convocata in aula consiliare dal presidente Castiglione, su richiesta del consigliere Sebastiano Anastasi, per discutere tra l'altro l'argomento relativo ai crediti di lavoro del personale dipendente. ...