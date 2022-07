Acquisto veicolo elettrico, ecco il decreto per i contributi, Marano (M5s): "Opportunità da cogliere"

È stato pubblicato ieri il decreto della Regione siciliana che istituisce le modalità di richiesta ed erogazione dei contributi per l'acquisto di un veicolo elettrico e non inquinante. A darne notizia è stata la deputata all'Ars Jose Marano. "Quella della transizione ecologica è una storica battaglia del Movimento che ho portato avanti all’Ars con determinazione e fermezza - spiega Marano -. Una mia norma che diventa concreta per la regione Siciliana per il secondo anno consecutivo e che pone la Sicilia fra le poche regioni che prevedono il contributo "green".

Tali contributi serviranno a coprire l'acquisto di nuovi veicoli green di categoria M1 con alimentazione elettrica di classe Euro 6 con un incentivo di 4mila euro. Si tratta di un risultato importante e auspico che i siciliani possano cogliere questa opportunità presentando domanda che sarà raccolta poi in una apposita graduatoria di erogazione dei finanziamenti. Un'occasione importante per svecchiare il nostro parco auto e renderlo ecologico e moderno. Continuiamo a lavorare per rendere migliore la mobilità della nostra isola".