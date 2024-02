Degrado Corso dei Martiri, il consigliere comunale Cardello: “Serve un piano di controllo adeguato”

Corso dei Martiri non è solo le aree dei privati a cui il sindaco Trantino ha recentemente mandato la diffida. In una delle più importanti strade della città, che collega corso Sicilia con la stazione, c’è un’ampia parte che versa in condizioni di assoluto degrado. Il consigliere comunale Andrea Cardello lancia una richiesta di recupero di quella parte di corso dei Martiri già interessata dai lavori di recupero nel recente passato: “Aree verdi e spazi aggregativi completamente invasi dai rifiuti senza considerare i danni all’impianto di irrigazione delle piante - dice Cardello- qui c’è un evidente problema legato alla sicurezza che si manifesta soprattutto nelle ore notturne quando la zona diventa terra di nessuno dove vandali e teppisti possono fare quello che vogliono. Un punto in cui transitano tantissimi turisti che devono raggiungere il centro cittadino e che si ritrovano a dover ammirare tutto questo. Serve un maggiore controllo del territorio con pattuglie e forze dell’ordine, oltre al sistema di videosorveglianza, altrimenti Corso dei Martiri resterà sempre una enorme incompiuta”.