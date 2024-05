Degrado in corso Sicilia, Cardello: "Servono soluzioni adeguate e radicali"

“Su corso Sicilia servono soluzioni adeguate e radicali altrimenti si condanna una delle zone di Catania, a forte vocazione commerciale e turistica, al degrado perenne”. Il consigliere comunale Andrea Cardello lancia una richiesta di recupero per quella che una volta era la “city” del capoluogo etneo.

“I bivacchi non si contano più con montagne su montagne di vestiti e coperte che evidenziano un problema che bisogna affrontare una volta per tutte. Queste persone devono essere aiutate in modo da potersi ricostruire una vita dignitosa. Lasciati alla continua ricerca di un riparo di fortuna porta le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Le associazioni e i volontari che li aiutano svolgono un lavoro encomiabile, che merita il plauso di tutti noi, ma vanno aiutate da un’amministrazione che abbia ben chiaro il futuro di corso Sicilia. Sul web foto e video sono migliaia e tutti descrivono situazioni intollerabili con i commercianti e i residenti che protestano e chiedono urgenti interventi di decoro e vivibilità”.

Da qui la necessità, sottolineata dal consigliere comunale Cardello, di avviare un tavolo tecnico con tutte le parti in causa per mettere in evidenza le carenze strutturali del corso Sicilia e attivare un piano radicale di riqualificazione del sito.