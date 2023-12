Via Anfuso terra di nessuno: due incendi in tre giorni, lampioni rotti da tre anni e rifiuti ovunque

Nonostante in numerosi esposti inviati all'amministrazione comunale, i residenti ed i cittadini che frequentano la via Anfuso si ritrovano a lottare da anni con le stesse problematiche irrisolte. Tutta la strada, che conduce al lungomare di Catania e conta la presenza di tre diversi istituti scolastici, è priva di illuminazione dal 2020. Un recente guasto ha reso "oscura" anche la vicina via Alcide De Gasperi. L'oscurità notturna e l'assenza di telecamere favoriscono il proliferare di micro discariche abusive. Un vasto terreno incolto, in cui sorgono alcune baracche tirate su con mezzi di fortuna da una persona senza fissa dimora, sono circondate da tonnellate di immondizia lasciata dai cittadini sia a bordo strada che dentro i confini di questo terreno privato abbandonato. In tre giorni si sono verificati ben due roghi dolosi, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco ed anche dei carabinieri.

Stanchi delle sollecitazioni inascoltate, nei mesi scorsi alcuni cittadini hanno pulito a proprie spese, con un decespugliatore, l'area perimetrale posta in prossimità di alcune attività commerciali e di una scuola. Ma senza un intervento decisivo da parte dell'amministrazione, le problematiche presenti sono destinate a ripresentarsi ciclicamente.