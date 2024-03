Largo Rosolino Pilo, la movida molesta toglie il sonno ai residenti: "Serve un presidio fisso"

C'è anche largo Rosolino Pilo nella mappa delle aree di Catania in cui gli sviluppi notturni della movida entrano in attrito con il sonno dei residenti e con le attività commerciali non legate al mondo dei locali. Durante il recente consiglio comunale dedicato al tema della sicurezza in città, è stata la consigliera del Partito Democratico Anna Vullo a riferire le criticità presenti in zona da diverso tempo. "L'intero piazzale pedonale è invaso, durante la notte, dai motorini di molti giovani, soprattutto minorenni, che nel weekend si riversano qui fino a tarda notte, occupando anche i porticati. Questo rappresenta un notevole disagio per i residenti della zona. Spesso - aggiunge - non riescono neanche a rientrare nei propri garage, ad aprire i portoni, ad avere il giusto riposo. Credo che la questione debba essere riportata anche alla sfera educativa. Si può sicuramente trovare un modo più consono di coltivare la socialità. I giovani andrebbero sensibilizzati già a scuola perchè credo non sia loro ben chiaro il concetto che, se le regole devono essere rispettate durante il giorno, lo stesso vale anche per la notte, quando si compiono gli eccessi. Perchè non mettere quindi delle telecamere di sorveglianza?".

La proposta: un presidio fisso nel weekend

A questo punto, la consigliera Vullo prende in prestito una proposta già avanzata dalla collega Paola Parisi su piazza Stesicoro in relazione al fenomeno parallelo delle baby gang: l'istituzione di un presidio fisso delle forze dell'ordine. Sulla scorta di quanto già accade, con risultati positivi, in piazza Vincenzo Bellini ed al Castello Ursino. E' matematico che, se un luogo caldo viene "raffreddato", quelli in cui c'è un po' più margine di manovra acquistano una polarità maggiore.

Nel video, girato da un residente, schiamazzi a tarda notte con auto e motorini parcheggiati "alla buona"

"Deve passare il messaggio che nessuno può restare impunito - continua la Vullo - nonostante la polizia municipale abbia carenze d'organico notevoli. Alcuni mesi fa hanno anche sparato dei fuochi d'artificio , scambiati inizialmente per colpi di pistola da chi ha poi chiamato il 112. Qualche residente, esasperato, aveva esposto uno striscione su un balcone con scritto 'no clacson'. Un po' come accade in via Gemmellaro. Il consumo di alcol è favorito anche dalla presenza di un distributore automatico h24, e nelle panchine non manca mai chi consuma droghe leggere".

Le forze dell'ordine lo sanno bene ed in più occasioni hanno effettuato arresti di piccoli spacciatori, sequestrando soprattutto modiche quantità di marijuana anche grazie alle segnalazioni inviate tramite l'app Youpol. Durante il tardo pomeriggio non si registrano particolari criticità legate all'ordine pubblico. Ma, mentre effettuiamo un veloce sopralluogo, una volante accosta per un controllo: c'è una Fiat Panda con il lunotto posteriore rotto da poco, probabilmente qualcuno ha provato ad aprire le portiere per rubare qualcosa.

La titolare di una residenza per anziani: "Perdo clienti per gli schiamazzi"

"La mia attività sta avendo grossi problemi proprio a causa della situazione di instabilità che si crea qui la sera. Se all'improvviso arriva un'ambulanza, ad esempio - spiega Carmela Minnì, responsabile di una casa alloggio per anziani - non riesco a far entrare i soccorritori all'interno del cortile condominiale. Proprio a causa degli schiamazzi, molti clienti preferiscono andare in luoghi della città più tranquilli. I ragazzini che sostano tutto il giorno in un'attività commerciale che vende cibo da asporto, mi hanno anche aggredita verbalmente quando ho fatto notare loro che era necessario spostare i motorini dal nostro cancello. Le forze dell'ordine? Le ho chiamate spesso, ma gli operatori al telefono mi riferiscono che non ci sono i pressuposti per intervenire, in assenza di reati più gravi".