In via Cronato c'è un palazzo incompiuto e abbandonato da 60 anni

Un grande edificio posto a pochi passi dal viale Mario Rapisardi, in via Cronato, ed in stato di abbandono aspetta ancora una sentenza definitiva per un processo cominciato oltre mezzo secolo fa. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede "a che punto è arrivato l’iter che dovrebbe segnare il destino di questa enorme opera e quanto ancora dovranno aspettare i residenti delle abitazioni circostanti prima di vedere la fine di un degrado che dura da troppo tempo. Perché, dopo oltre cinquant’anni, l’edificio non viene demolito per questioni di pubblica sicurezza? Cosa si può mai recuperare da un immobile esposto da decenni di intemperie senza mai nessun intervento strutturale? Il territorio chiede risposte. Potrebbe essere qui realizzato un collegamento con via Curia".