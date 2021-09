Scene di "ordinario" degrado quelle che ci invia una nostra lettrice. Siamo in pieno centro, in piazza Majorana, e ci sono persone che bivaccano e che utilizzano la fontenella come una doccia a cielo aperto. "Non ne possiamo più - dice la nostra lettrice - e questo spazio verde è stato sottratto ai bambini. Ci sono persone che stazionano sempre qui e deturpano la piazza".