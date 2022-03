Piazzetta "Pier Paolo Pasolini": tra degrado, sporcizia e manutenzione assente

Le foto documentate mostrano l’abbandono e il degrado largo/piazzetta P.P. Pasolini. “Bisogna ridare dignità e decoro al quartiere della città. L’Amministrazione comunale deve dimostrare interesse e attenzione per le piazze e larghi del quartiere e per i cittadini che vivono lì, che pagano regolarmente le tasse e che comunque hanno diritto a dei servizi efficienti - commenta la presidente del comitato, Angela Cerri - e si chiede all’organo competente di disporre di un vero e proprio piano di manutenzione".

"La cosa peggiore - aggiunge Cerri - è che a causa di questi disservizi i ragazzini che vogliono stare all’aria aperta giocano tra escrementi di cane, erbacce e rifiuti di qualsiasi genere. Sporcizia, abbandono, degrado e manutenzione molto carente. La piazzetta sporca e abbandonata sotto gli occhi indifferenti dell’Amministrazione Comunale e III Municipalità, senza che nessuno intervenga. Non esiste un programma di manutenzione ordinaria costante ma solo interventi passati sporadici. Chiediamo di chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado. Le foto raccontano la triste realtà dei fatti".