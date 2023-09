“Degrado e sporcizia in via Vagliasindi", la denuncia del comitato Vulcania

Il comitato cittadino Vulcania a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa la via Vagliasindi, nel quartiere Borgo-Sanzio. "Una denuncia accorata, a nome di cittadini stanchi residenti in via Vagliasindi", si legge nella nota.

"Situazione a limite, servizi di igiene cittadina inesistenti, le numerose richieste di intervento sono state completamente ignorate, non si effettuano interventi di raccolta rifiuti e spazzamento. Ci appelliamo all’amministrazione comunale e al III Municipio, affinché si assumano le proprie responsabilità avviando con efficacia gli interventi di bonifica e spazzamento sulla via in questione", conclude la nota.