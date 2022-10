Degrado in via Sassari, sporcizia e microdiscariche: la denuncia dei residenti

Microdiscarica, erbacce, moto abbandonata, piattini sporchi con cibo per gatti. In via Sassari regna il degrado. A denunciare questa situazione è il comitato Vulcania che ha raccolto varie segnalazioni ed eseguito un sopralluogo. Un residente della zona: “Abbiamo segnalato ma niente, i rifiuti pericolosi di ogni genere stanno ancora li, non è cambiato nulla”.

Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Continua l’emergenza rifiuti, uno spettacolo indecoroso, nonostante le segnalazioni nessuno viene a pulire. Un tempo il diserbo avveniva con una certa regolarità e, comunque, le sterpaglie non raggiungevano mai il livello di guardia come sta accadendo adesso. Ridocumentiamo, per l’ennesima volta, il triste fenomeno dell’abbandono dei mezzi sul suolo cittadino. La documentazione fotografica vale più di mille parole perché mostrano realmente il degrado e l’abbandono presente da troppo tempo”. Occorre contrastare questa piaga adottando varie strategie, comprese le sanzioni, per arginare in ogni modo questa pessima consuetudine che ha ripercussioni sulla salute pubblica, sul decoro urbano e l’ambiente che ci circonda”.