Riposto, l'opposizione replica al sindaco sulla delibera anti crack

"Atti e parole fanno ridere l’opposizione non l’uso del crack in Sicilia", così rispondono i consiglieri di minoranza alle accuse del sindaco Vasta il quale, travisando e strumentalizzando i fatti, ha accusato l’opposizione di pensare che Riposto sia immune dal fenomeno crack.

“L’opposizione ha fatto rilevare come, una determina sindacale, dal contenuto delicato per l’argomento trattato, sia stata scritta con il copia/incolla, tanto da contenere refusi da altri atti, citazione di norme ormai abrogate, illogicità manifesta delle proposizioni ed altro. Stupiva, altresì, la scelta del consulente per prevenire il fenomeno, fondata “sull’intuitu”personae”, istituto giuridico caratterizzato, dalla particolare competenza specialistica dei soggetti prescelti, sia sotto il profilo delle loro qualità personali sia sotto quello professionale sulle materie oggetto dell’incarico e non sulla base della candidatura nella lista elettorale del sindaco. Apprezzate le qualità professionali dell’ incaricato, l’opposizione ha ritenuto improbabile che un professionista singolo possa prevenire un fenomeno che, di solito, è curato da strutture pubbliche e dal terzo settore, i quali agiscono come strutture complesse sia come mezzi che come risorse umane", spiegano in una nota i consiglieri d'opposizione.