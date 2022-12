Il Consiglio comunale di Gravina mette un freno al consumo di suolo

Il consiglio comunale di Gravina di Catania, nella seduta di giorno 12 dicembre, ha approvato due delibere che rappresentano una svolta epocale, un taglio netto con il passato. Le delibere in questione sono quella relativa all’approvazione del regolamento edilizio e quella relativa al regolamento comunale sul contributo e quantificazione sugli oneri di urbanizzazione per l’anno 2023.

Si tratta di un cambiamento epocale rispetto al passato in quanto il consiglio comunale con 11 voti favorevoli ha aumentato i costi relativi agli oneri di urbanizzazione per chi vuole costruire a Gravina, adeguandoli al valore reale espresso dal territorio, considerata la ormai cronica carenza di suolo disponibile. In particolare, l’aumento sarà del 60% per le costruzioni residenziali. Ma non è tutto, gli stessi costruttori, secondo il nuovo regolamento edilizio, dovranno aumentare i parcheggi auto nella misura di 1,30 mq per ogni dieci metri cubi di costruzione. Due delibere di consiglio comunale approvate dalla maggioranza consiliare che rappresentano la volontà politica di tutta l’amministrazione comunale di tutelare maggiormente il suolo in una città, come Gravina di Catania, dove in passato si è avuta una vera e propria cementificazione selvaggia. Quindi, la volontà dell’amministrazione comunale è quella di porre un freno al consumo del suolo. Allo stesso tempo verranno concessi dei benefici per chi riqualifica e ristruttura le abitazioni già esistenti.

"Queste delibere approvate dal consiglio comunale sono di una portata storica. – ha detto il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – Interpretando la volontà politica dell’amministrazione comunale, la maggioranza consiliare ha approvato il regolamento edilizio e il regolamento sul contributo e quantificazione sugli oneri di urbanizzazione apportando quelle che noi consideriamo delle novità epocali. Abbiamo dato un importante segno di discontinuità rispetto al passato".

"Il nostro intento – prosegue il sindaco Giammusso – è quello di mettere un freno al consumo sfrenato di suolo pubblico nel nostro territorio. Questa amministrazione comunale non ha mai nascosto la volontà di salvaguardare le aree verdi aumentando, allo stesso tempo, anche i parcheggi auto. Volontà manifestata con i fatti attraverso le ultime inaugurazioni come quella del parcheggio comunale di via Aldo Moro e quella di Piazza Sant’Antonio di Padova".

"Come amministrazione comunale – conclude Massimiliano Giammusso – abbiamo puntato molto sulla rigenerazione urbana incentivando le ristrutturazioni e le riqualificazioni degli immobili già esistenti, attraverso il piano di riqualificazione del centro storico. L’approvazione di queste importanti delibere è frutto di un lavoro corale, mi è doveroso ringraziare per l’ottimo lavoro il consiglio comunale, tutto il Settimo servizio, la Quarta commissione consiliare presieduta da Patrizia Costa e l’assessore all’urbanistica Enzo Santoro".

"Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale abbiamo dato seguito all’emendamento proposto dal consigliere Licciardello, cioè l’aumento dei posti auto pari 1,30 metri quadri per ogni dieci metri cubi di costruzione. – ha spiegato il presidente del consiglio comunale di Gravina, Claudio Nicolosi – Per quanto riguarda, invece, il terzo punto all’ordine del giorno, cioè il regolamento sugli oneri di urbanizzazione, il consiglio comunale ha deciso di aumentarli per mettere un freno al consumo di suolo, incentivando di fatto le ristrutturazioni degli immobili già esistenti. Mi preme ringraziare – conclude il presidente Nicolosi – il consiglio comunale per il grande lavoro svolto".