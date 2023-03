L'attivista iraniana Delshad Marsous ospite del Circolo Canottieri Jonica

Vive in Italia da dieci anni l’artista iraniana Delshad Marsous ed è dall’Italia che lancia messaggi importanti per far riflettere su quanto sta accadendo nel suo paese natale: tutte le settimane, infatti, Delshad manifesta a Milano, dove ha scelto di vivere, per chiedere la liberazione dell’Iran dalla dittatura. Nelle sue parole rabbia e disperazione, ma anche speranza, forza, voglia di combattere e non arrendersi. Tutte emozioni che il prossimo sabato verranno certamente trasmesse anche ai soci della Jonica di Catania grazie all’invito che a Delshad Marsous è stato rivolto dal presidente del Circolo Canottieri Jonica, avv. Vittorio Balestrazzi. Insieme a Delshad anche il marito, Taher Nikkhahabyaneh, anche lui artista ma soprattutto sostegno importante per la donna. Toccherà a lui parlare del ruolo degli uomini in questa rivoluzione: come sostengono le donne e quando si sono resi conto che la via per la libertà sarebbe passata attraverso la realizzazione dei diritti delle donne. L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle 19.