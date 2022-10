Democrazia partecipata, il 10 ottobre la scadenza dei termini per presentare le proposte progettuali

Scade alle ore 12 del 10 ottobre 2022, il termine per presentare proposte progettuali per "democrazia partecipata" tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.catania@pec.it a mezzo raccomandata o direttamente all'Ufficio protocollo generale di palazzo degli Elefanti.

I dettagli sono contenuti nell’avviso dell’Amministrazione Comunale che lo scorso 12 settembre ha pubblicato un avviso sul sito istituzionale https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2022/default.aspx?news=84895 con cui si invitano cittadini e/o associazioni, comitati residenti o con sede nel territorio comunale di Catania, a elaborare e presentare proposte e idee progettuali per la realizzazione di interventi specifici, cui destinare l'utilizzo delle risorse relative ai citati trasferimenti regionali, in conformità alle prescrizioni indicate e compilando la scheda allegata. Per l’esecuzione dei progetti individuati attraverso il percorso partecipativo, nelle more della determinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dell'anno in corso, facendo riferimento all'anno 2021, il budget disponibile è fissato in circa 200 mila euro.

Possono presentare proposte progettuali, per essere successivamente sottoposte alla votazione dei cittadini, tutte le persone fisiche, residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, alla data di pubblicazione dell’Avviso, nonché le associazioni, i comitati e tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale e operativa nel territorio di questo Comune.