Democrazia partecipata, ecco i progetti per Catania e come votarli

Sono già oltre millecinquecento i cittadini che hanno espresso la propria preferenza, in una delle modalità digitali o con le altre indicate nell’avviso del sindaco Salvo Pogliese pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune: per scegliere un progetto da realizzare a Catania, tra i quattro proposti. La somma stanziata, circa 200 mila euro, è prelevata da quelle trasferite dalla Regione Siciliana, per essere spese con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. I cittadini potranno esprimere un’unica preferenza di voto per l'utilizzo delle somme in questione. Di seguito i progetti:

1)Realizzazione area attrezzata per lo Sport e il Tempo Libero nel Parco Gioeni

Un percorso fitness con spazi per esercizi ginnici, con attrezzi per corsa e camminate adatti allo sviluppo della corporeità, risistemando le aree a verde del più grande parco cittadino per finalità ludico-sportive, creando una vera e propria palestra all’area aperta.

2)Riqualificazione piazza 2 Giugno (viale Mario Rapisardi)

Progetto di riqualificazione, ridisegnando spazi a verde e aree per lo svago di bambini e adulti nella piazza davanti il prospetto delle case popolari costruite negli anni ’50 del secolo scorso, con la nascita del viale Mario Rapisardi, rifunzionalizzando la fontana monumentale e creando gazebi e fontanelle e aggiungendo nuove panchine.

3)Progettazione ed esecuzione almeno tre “Zone Scolastiche” in altrettante aree cittadine

Sulla scia dell’ apprezzamento del progetto di riqualificazione e avvenuta nei mesi scorsi, dello spazio prospiciente lo storico istituto scolastico XX Settembre, pressi fermata Borgo della Metro, si propone di realizzare altre nuove “strade scolastiche” a Catania, con aree ricche di aiuole, piante, prati e giochi educativi a misura di bambino davanti almeno altri plessi .

4)Riforestazione Parchi Gemmellaro, Ghandi, Lizzio e Fenoglietti con aree di sgambamento per cani

Si prevede la piantumazione di almeno mille alberi in quattro parchi, in zone diverse della città, che nel corso degli anni non hanno avuto adeguata rigenerazione arborea. Aree attrezzate da realizzare all’interno dei quattro parchi cittadini con zone di sgambamento per animali d’affezione.

C’è tempo sino al 14 novembre 2021 per scegliere l’opera da realizzare, indicando la preferenza nella pagina Facebook ufficiale del Comune di Catania oppure inviando una mail con l'indicazione espressa a: urp@comune.catania.it o sottoscrivendo la preferenza presso le sedi dell'Urp nel Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo e dei Municipi delle circoscrizioni decentrate.

La somma stanziata dovrà essere spesa per l'intervento da realizzare con l'individuazione del soggetto contraente già entro il 2021.

“Abbiamo allargato la possibilità di scelta –ha detto il sindaco Salvo Pogliese- coinvolgendo le circoscrizioni municipali per diffondere questa impostazione della democrazia partecipata e di condivisione delle scelte dell'amministrazione comunale, dando la possibilità ai cittadini di potere esprimere le preferenze anche nelle sedi dei sei municipi in cui è articolata l’Amministrazione Comunale”.

Il progetto della Democrazia partecipato è curato dagli addetti alla comunicazione istituzionale, con il coordinamento e la supervisione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.