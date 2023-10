Progetti di democrazia partecipata, votazioni aperte fino al 29 ottobre

L’amministrazione comunale ha prorogato il termine per la votazione sui fondi da destinare ai progetti di democrazia partecipata. Fino alle 23,59 del 29 ottobre rimarranno aperte le votazioni on line dei progetti, indicati dagli stessi cittadini, da realizzare sulla base di un budget stanziato di circa 200 mila euro. Sulla piattaforma “Catania Semplice” nel sito istituzionale del Comune di Catania si può visionare l’elenco, suddiviso per aree tematiche, dei 19 progetti promossi dai cittadini sottoposti a votazione.

Per essere ammessi all’esercizio del voto è indispensabile essere residenti nel Comune di Catania ed essere forniti di Spid; è ammessa una sola espressione di voto. Per votare bisogna collegarsi al sito internet del Comune di Catania: https://www.comune.catania.it/ citta-semplice/#/servizi/dem_ part/vota

Si può esprimere la propria scelta sul progetto da realizzare anche in via diretta, recandosi nella sede dell’Urp, a Palazzo degli Elefanti, forniti di documento d’identità e codice fiscale, dove si può votare negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30. Pertanto, si potrà votare in via diretta all’Urp fino alle ore 13 di venerdì 27 Ottobre, mentre si potrà votare on line fino alle 23,59 di domenica 29 ottobre 2023. I progetti presentati per l’esercizio di Democrazia partecipata, compresi quelli esclusi perché non rispondenti alla finalità dell’Avviso pubblico, possono ancora essere visionati nell’Urp di Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo.