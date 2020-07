Demolizione ex ospedale Santa Marta, sopralluogo di Musumeci

Un'operazione, finora unica in Sicilia, per restituire bellezza. Questo lo spirito che anima la riqualificazione dell'area del vecchio ospedale Santa Marta di Catania che ieri pomeriggio è stata al centro di un sopralluogo condotto dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, accompagnato dal capo dell'Ufficio etneo del Genio civile, Natale Zuccarello.

Dopo l'atto della giunta che ha autorizzato la demolizione selettiva e controllata dell'edificio degli anni '50-60, che sorge tra via Gesualdo Clementi e via Bambino, è già scattato il conto alla rovescia per l'avvio del cantiere. Musumeci ha affermato: "Il governo della Regione, d'intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele San Marco ha deciso di abbattere un edificio che non trasferisce alcuna suggestione, per conferire invece il giusto decoro a un gioiello dell'architettura settecentesca del Vaccarini. Di fatto, consegniamo nuovamente alla Catania barocca una propria omogeneita' urbanistica e architettonica. Per la prima volta in Sicilia si da' vita a un processo di ripristino alla bellezza e, dove ve ne saranno le condizioni, replicheremo la misura".