Denise Caruso eletta nuovo presidente del Comitato pari opportunità del Coa di Catania

Si è insediato oggi il Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. Sono stati eletti per acclamazione, Denise Caruso, presidente; Stefano Nobile, vicepresidente. Assunta Valentina Salvo, segretario. Gli altri componenti del comitato sono: Tiziana Foti, Giuseppe Sapienza; Calogero Dante Cittadino, Katia Germanà, Lucia Spampinato, Francesco Sanfilippo. “Ringrazio di cuore tutti i Colleghi per la fiducia accordatami. Sento fortemente la responsabilità di questo ruolo e avverto le grandi aspettative dei Colleghi che mi auguro di riscontrare con i fatti. Il Comitato promuoverà le politiche di pari opportunità in diversi ambiti e principalmente nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale allo scopo di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e non solo”, ha dichiarato la neo eletta presidente Denise Caruso.

“Il nostro obiettivo è lavorare in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, con le altre categorie professionali e con le Istituzioni al fine di eliminare ogni ostacolo alla parità e alla uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense. Insieme agli altri componenti del Consiglio organizzeremo momenti di confronto volti alla sensibilizzazione non solo degli avvocati, ma di tutta la cittadinanza. Il Comitato è aperto a suggerimenti, proposte e idee utili a diffondere energicamente la cultura della parità e della tutela antidiscriminatoria” ha concluso Caruso.