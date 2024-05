Dentro la piazza di spaccio di via Capo Passero: una notte con le pattuglie delle volanti

La notte è calata su Catania e sta per cominciare l’ultimo turno della squadra volanti della polizia, quello che va dalla mezzanotte all’alba. Da San Giuseppe La Rena sette volanti della polizia, più l’unità cinofila e due motovolanti, sono pronte a partire. E' quasi mezzanotte e, sotto la guida del vicequestore Antonino Ciavola, dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, sta per cominciare una capillare attività di controllo. Dal centro alla periferia più esterna e ritorno.

Primo obiettivo della serata: via Capo Passero

La nostra lunga notte insieme alla polizia a bordo dell’Alfa 1, inizia un po' prima, intorno alle ore 22. Il vicequestore raduna attorno a sé gli agenti del turno montante per il briefing. Il primo obiettivo della serata è via Capo Passero, fortino dello spaccio di droga situato nel quartiere di Trappeto nord. Nel frattempo, l'ispettore della volante "Squalo" tira fuori una valigetta. Dentro c’è un taser. L'arma gialla spara dei dardi che inviano una scarica elettrica sufficiente a immobilizzare temporaneamente e senza rischi chi viene colpito. Come ci spiegano, premendo il grilletto si determina l'espulsione di due dardi da una distanza di circa 7 metri che, grazie ai due cavi metallici, formano un circuito elettrico che si chiude, al momento dell'impatto, con il corpo della vittima. Terminata quella che, in termini calcistici, chiameremmo la “rifinitura”, le pattuglie accendono i lampeggianti e si parte. In pochissimi minuti arriviamo in via Capo Passero. Nel weekend, soprattutto, la domanda di acquisto di droga aumenta e i pusher sono riforniti al massimo per poter soddisfare le richieste della clientela, in particolare giovani, anche minori. “È un controllo sempre delicato che funge sia da prevenzione che da repressione - sottolinea Ciavola - C’è un’organizzazione di sentinelle al servizio degli spacciatori pronta a segnalare l'arrivo di una volante o di auto sospette riconducibili alle forze dell’ordine. Le accortezze delle vedette sono quelle di darsi alla fuga o di abbandonare la droga lanciandola via. E per noi questo è già un importante risultato perché la sottraiamo all’organizzazione criminale, creando loro un danno economico non da poco”.

Oggi il prezzo della droga si è abbassato notevolmente e acquistarla diventa sempre più facile. Il crack, una cui dose costa appena 5 euro, ha preso il sopravvento soprattutto tra i giovani con effetti devastanti. Ogni giorno ci imbattiamo in veri e propri zombie pronti a rompere il finestrino di una macchina alla ricerca delle monete lasciate sul cruscotto. Vicequestore, Antonino Ciavola

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La piazza di spaccio "dal civico 89 al 129"

Quella di via Capo Passero, dal civico 89 al 129, detiene il primato di piazza più grande dell’hinterland catanese. Il suo funzionamento è elementare: una serie di vedette posizionate sui tetti dei palazzi e altri che perlustrano la zona a cavallo di uno scooter comunicando coi vari spacciatori dislocati. Ogni volta che passa per loro un’auto sospetta o una volante segnalano la posizione agli altri. A volte aspettano di capire se si tratta di un passaggio fatto per scoraggiare solamente l’attività o se ci sarà un intervento. È un’organizzazione ben rodata ma la polizia ha già adottato le contromisure da prendere. Qui il mercato non si ferma mai, a parte nelle prime ore del mattino. E vengono movimentate giornalmente migliaia di euro. Nemmeno le recenti operazioni delle forze dell’ordine e i quasi quotidiani controlli fermano il sempreverde business della droga.

I più importanti blitz in via Capo Passero La morfologia di via Capo Passero, situata in una zona periferica e poco trafficata, la rende un terreno fertile per le attività dei trafficanti di sostanze stupefacenti. La presenza di numerosi edifici in stato di abbandono e aree isolate, favorisce il commercio di stupefacenti lontano da occhi indiscreti. Nel corso degli ultimi dieci anni sono state numerose le operazioni condotte dalle forze dell'ordine al fine di estirpare il traffico illecito di stupefacenti. Si parte dal 2014 quando 33 persone finiscono in carcere con l'accusa di aver dato vita a una fiorente piazza di spaccio nei pressi del civico 121, da cui prende ispirazione il nome dell’operazione “Leo 121”. Cinque anni più tardi l’operazione “Cape Sparrow” ha portato all'arresto di 24 persone che gestivano tutte le attività di spaccio per conto dei Santapaola - Ercolano. L’anno successivo sono ben 101 le persone coinvolte nell’indagine denominata “Skanderbeg”. Dodici piazze di spaccio radicate nel rione sotto il diretto controllo del gruppo “Nizza” aderente alla famiglia sempre dei Santapaola – Ercolano. L’ultima operazione, in ordine cronologico è quella “Malerba”. 46 le persone consegnate alla giustizia, un volume d’affari da 240mila euro al giorno e una spartizione, senza calpestarsi i piedi, di quattro piazze di spaccio tra i numeri civici 33, 121, 129 e 169, coordinate e rifornite per conto sempre del gruppo Nizza. Nel mezzo quasi quotidiani presidi del territorio, con denunce, arresti e sequestri sempre in "costante aggiornamento"

"Ci su macari dì pezzi i merda che telecameri"

Lo spiegamento di forze nel rione non passa inosservato e, infatti, dalla radio, l’Alfa 1 viene informata di un intervento e di un soggetto fuggito a bordo di un’auto. Gli spacciatori si sono dunque accorti già della nostra presenza. Frettolosamente rientrano negli appartamenti delle numerose abitazioni. Altri salgono sui tetti dove da lì gettano la droga. Dai balconi e dalle finestre si fa presto ad abbassare le tapparelle. Altri più "coraggiosi", spinti dalla curiosità osservano. Tra le tante voci è possibile anche distinguere qualcuno più infastidito dalla nostra presenza che da quelle della polizia: “Ci su macari dì pezzi i merda che telecameri”.

Il bilancio dei controlli

Sale la tensione, ma il vicequestore e le sue pattuglie conoscono l’area a menadito. Una volante è già salita sulle terrazze. E allora su e giù dall’auto, a controllare gente sospetta, verificare documenti e targhe. Ci addentriamo in diversi androni dei palazzoni che dominano il quartiere. In sottofondo l’abbaiare insistente di pitbull, dallo sguardo più malinconico che rabbioso, rinchiusi in gabbioni a fare da guardia agli intrusi. I portoni sono termosaldati come anche le porte degli ascensori. Probabilmente anche chi nulla ha a che fare con l’attività di spaccio diventa “ostaggio” e deve seguire le regole di chi controlla la zona, anche per entrare e uscire dal palazzo. A terra c’è materiale di confezionamento abbandonato. Ma anche tra i contatori della luce e gli infissi. Alla ricerca della sostanza stupefacente partecipa anche Ares, cane antidroga dell’unità cinofila. A fine servizio scoverà la droga che nel lancio dai terrazzi è finita impigliata in un albero. Il bilancio del blitz reciterà di un centinaio di dosi sequestrate, tra cocaina, marijuana e crack, più materiale di confezionamento, bilancini e radioline. Vari assuntori vengono fermati e identificati. Si assiste, come in questi casi, alla consueta opera di convincimento che si tratti di un errore. Giustificazioni poco credibili, motivo per cui scatta la segnalazione alla prefettura ai sensi dell’art.75 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti.

L’obiettivo primario prefissato da Ciavola è stato raggiunto ma per lo spaccio in via Capo Passero è solo una piccola pausa per riprendere il fiato. Una volta che le volanti lasceranno la zona, la macchina dello spaccio si rimetterà in moto ma per gli spacciatori rifornirsi in tempi brevi per soddisfare la domanda della notte non sarà per niente facile.

Arriva una segnalazione da parte di due agenti in borghese riguardo un’auto sospetta in sosta tra le vie del centro. L'Alfa 1 riparte per raggiungere via Auteri, direzione movida.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale