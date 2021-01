Due catanesi denunciati per ricettazione, aveno in auto 15 chili di arance

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato un 40enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati del posto, con l'accusa di ricettazione. I militari, mentre stavano svolgendo un servizio di perlustrazione in contrada Jungetto per contrastare il fenomeno dei furti nelle aree rurali, hanno notato i due uomini transitare a bordo di un’auto ed hanno pertanto provveduto ad intimare loro l’alt per procedere all’identificazione. A bordo dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto circa 150 chilogrammi di pregiate arance “tarocco” dei quali i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza.