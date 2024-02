Chiama il 118 per un malore, ma i carabinieri trovano in casa armi e droga: denunciato un 50enne

I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania hanno denunciato a piede libero un 50enne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di munizioni da guerra e di alterazione di armi. Era stato lo stesso protagonista dei fatti a chiamare il personale sanitario dopo essere stato colto da un malore. Ed in quel frangente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno subito notato una custodia rigida per armi lunghe, collocata su un mobile dell’abitazione. Sono quindi stati avviati gli opportuni approfondimenti, che hanno permesso ai militari di accertare come l’uomo non fosse autorizzato alla detenzione di materiale d’armamento.

Dentro ad un armadio e ad un comodino ubicati nella camera da letto, sono state recuperate 3 riproduzioni di vecchie pistole ad avancarica a colpo singolo, insieme a 2 fucili ed una pistola ad aria compressa. Sia all’interno di un cassetto della stanza da letto che dentro di una mobile della cucina, sono stati poi scoperti anche circa 2 etti di hashish, una quarantina di grammi di marijuana e due bilancini di precisione, oltre ad un bossolo di proiettile che, da un primo rapido riscontro, si accertava essere classificato come munizione da guerra. E’ stato, quindi, avviato un accertamento di tipo tecnico per verificare se fossero state apportate modifiche tali da aumentarne il potere offensivo delle armi o renderle funzionati. Effettivamente, una delle pistole ad avancarica presentava una manomissione al meccanismo di sparo e, pertanto, è stato chiesto all’autorità giudiziaria di poter effettuare specifici esami balistici per valutarne le capacità offensiva.