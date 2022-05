Un camionista trasportava 700 chili di petardi nascosti tra pomodori e confezioni di salsa

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha denunciato per detenzione e trasporto senza autorizzazione di articoli pirotecnici un quarantasettenne autotrasportatore vittoriese.Gli agenti della stradale hanno svolto dei controlli sui mezzi pesanti anche con l’ausilio dei centri mobili di revisione, sottoponendo ad accertamenti un autocarro proveniente dalla provincia ragusana con un carico di pomodoro e di salsa confezionata. Nel corso delle operazioni di verifica, non è sfuggita agli operatori una certa agitazione e chiari segni di nervosismo da parte dell’autista. I poliziotti hanno quindi effettuato il raffronto tra i documenti di trasporto e la merce presente nel vano di carico.

Nascoste da altre pedane contenenti i pomodori e le confezioni di salsa, erano state piazzate in maniera "strategica" altre due pedane contenenti articoli pirotecnici, collocate in maniera tale da non essere visibili dall’esterno. I poliziotti hanno proceduto, quindi, ad un ulteriore dettagliato esame, effettuato mediante lo scarico parziale del mezzo e l’intervento del nucleo artificieri. È quindi emerso che si trattava di un pericoloso carico di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa settecento chili. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale ad una ditta specializzata. Mentre l’autotrasportatore è stato denunciato in stato di libertà e sanzionato in via amministrativa per le violazioni in materia di trasporto di merci pericolose.