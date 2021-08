Brucia rifiuti per pulire un terreno, denunciato un 67enne ad Adrano

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 67 anni, per essersi reso responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti. Durante un normale controllo del territorio, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione e sono giunti nei pressi della contrada “Fumata”, dove veniva segnalato un uomo intento ad alimentare un rogo. Il sessantasettenne, aiutandosi con un rastrello, utilizzava dell’immondizia ivi raccolta per alimentare l’incendio dallo stesso appiccato. I poliziotti lo hanno allontanato dalle fiamme che, a causa delle alte temperature e del vento a favore, stavano diventando sempre più pericolose, arrivando a ridosso della strada statale e di un terreno agricolo di proprietà dello stesso denunciato. Dopo essere stato identificato, si è giustificato dicendo che stava tentando di far pulizia della piazzola che era totalmente invasa dall’immondizia. Sul posto, dopo aver richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per quanto di loro competenza, è giunto anche il personale della polizia scientifica per i rilievi fotografici.