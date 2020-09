Incensurato denunciato per aver coltivato sette piante di marijuana

I carabinieri di Piazza Dante hanno denunciato un catanese 44enne, ritenuto responsabile di produzione e coltivazione di sostanza stupefacente. I militari avevano avuto notizia che in un palazzo di via Calatabiano qualcuno stava coltivando marijuana. Effettuati i preliminari accertamenti, la loro attenzione si è così concentrata su un incensurato, che ha ricevuto la visita dei militari con sorpresa. Vistosi ormai scoperto, l'uomo li ha condotti sul balcone in cui c'erano 7 piante di cannabis indica, in 6 vasi, già con le infiorescenze e con un’altezza di circa 70 centimetri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.