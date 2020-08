Sequestrate quattro piante di marijuana in casa di un 55enne

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella mattinata di giovedì scorso la digos della questura di Catania ha denunciato in stato di libertà alla Procura M.S. , di 55 anni, per il reato di coltivazione di marijuana. Una notizia confidenziale indicava la presumibile detenzione illegale di un’arma da fuoco ed è stata disposta una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio tra cui rapina. Al di là di un fucile risultato poi esser giocattolo, nel balcone sono state rinvenute tre piante verdi con infiorescenze, dell’altezza di circa 70 cm, di marijuana. C'era anche un’altra pianta all’interno di uno sgabuzzino, già estirpata, ed altra sostanza sfusa contenuta in un barattolo. Il tutto per un totale di circa 200 grammi che sono stati sottoposti a sequestro dai poliziotti, mentre lè stato condotto negli uffici della questura per gli adempimenti di rito.