Tenta di far esplodere un bancomat con un petardo, denunciato un 40enne "bombarolo"

I carabinieri della stazione di Paternò hanno denunciato un 40enne del luogo per il reato di danneggiamento di un bancomat del paese. Intorno alla mezzanotte di circa due settimane fa, l'uomo si era recato presso un bancomat di un istituto di credito situato nel centro cittadino. Dopo essersi sincerato che non ci fosse nessuno nelle vicinanze, ha tirato fuori un petardo dalla tasca dei jeans e, facendo finta di effettuare un’operazione allo sportello automatico, ha inserito l'ordigno all’interno della feritoia di fuoriuscita delle banconote, innescando la combustione della miccia e dandosi alla fuga L'esplosione improvvisa ha messo in pericolo anche due ragazze che, in quel momento, transitavano dalla parte opposta del marciapiede.

Non è chiaro se l'uomo avesse effettivamente l'intenzione di rubare del denaro, visto anche il potenziale esplosivo molto limitato. Ma subito dopi è tornato sul posto per rendersi conto dei danni provocati dal suo gesto. Esaminando le immagini di videosorveglianza, i carabinieri si sono subito attivati per rintracciarlo, grazie anche ad una profonda conoscenza del tessuto sociale del territorio. I militari dell’Arma si sono quindi recati presso l'abitazione del "bombarolo", dove hanno rinvenuto e sequestrato proprio gli indumenti indossati in occasione del danneggiamento dello sportello automatico. Nei suoi confronti si procede adesso con una denuncia a piede libero.