Si piazza sotto casa dell'ex marito per insultarlo a notte fonda, arrestata una donna violenta

La scorsa notte gli agenti della squadra volanti sono intervenuti in zona Borgo,dopo aver ricevuto una richiesta di intervento da parte di un uomo che lamentava la presenza della ex moglie sotto la casa di sua madre, dove lui stesso viveva. La donna in strada urlava, insultando l’ex coniuge ed invitandolo a scendere e a raggiungerla. Il soggetto in questione era stato raggiunto dalla disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna, con applicazione del braccialetto elettronico. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato la signora che, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, ha continuato a inveire contro l'ex marito che già in precedenza l'aveva denunciata per atti persecutori. Ma, nonostante tutto, la signora ha continuato imperterrita nel suo atteggiamento ostile, anche nei confronti del personale della Polizia di Stato, tenendo anche una condotta violenta nei confronti gli agenti. E' stata quindi arrestata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e posta a disposizione del pubblico ministero di turno.