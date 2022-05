Automobilista ubriaco guida a zig-zag e rifiuta l'alcoltest

Gli agenti del commissariato di polizia di Adrano hanno un servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto il coinvolgimento anche di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania. Sono state controllate 50 persone, 28 autoveicoli e motoveicoli ed effettuati due posti di blocco. E' stato denunciato un 48enne, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, I poliziotti hanno notato un’auto che procedeva zigzagando ed andando a sbattere sulle banchine poste ai margini della strada. Si è quindi deciso di procedre rapidamente ad un controllo del veicolo e del suo guidatore. L’uomo a bordo era in palese stato di ebbrezza e gli operatori hanno deciso di sottoporlo ai controlli specifici per il rilevamento del tasso alcolemico e di eventuali sostanze stupefacenti. Ma lui si è rifiutato ed è stato così denunciato.